Villanova: si corre dal Mare alla Montagna

VILLANOVA MONTELEONE – L'Asd Sos iddanoesos organizza, in collaborazione con il Comune di Villanova Monteleone ed il patrocinio dell’Unione di Comuni del Villanova, la gara podistica “dal Mare alla Montagna”. Quella che partirà sabato 17 agosto, alle 18, dal chilometro8 della litoranea Alghero-Bosa, per poi arrivare in Piazza Monsignor Idda a Villanova Monteleone, sarà la 18ma edizione della superclassica gara di fondo in salita.



Diventa maggiorenne una delle gare più suggestive, più panoramiche, ma soprattutto più dure del panorama sportivo isolano. «Una gara che non da scampo», «una fatica d’inferno», ma anche «una corsa che, come la maratona, devi fare almeno una volta nella vita», se sei un vero runner.



Quest’anno, a sfidare le dure salite e a dare assalto al record di gara (1h03'50” Pasquale Rutigliano, 1h17'54” Claudia Pinna), oltre ai 250 atleti previsti provenienti dalle squadre dell’Isola e della Penisola, ci sarà anche Giorgio Calcaterra, il tre volte campione mondiale di 100chilometri, vincitore di dodici edizioni consecutive del Passatore, la 100chilometri più famosa del mondo che va da Firenze a Faenza, nonché protagonista indiscusso del panorama mondiale degli ultrarunner. Al termine della gara ci saranno le premiazioni ed un rinfresco per gli atleti. La serata di festa continuerà con la musica della Maddalena e con la degustazione della salsiccia tradizionale villanovese.



