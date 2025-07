S.A. 15:28 Alguerunners a Lavaredo e Codrongianos I portacolori Alguerunners Attilio Danzeo e Francesco Priamo hanno partecipato alle manifestazioni sportive a Lavaredo e Codrongianos



ALGHERO - Attilio Danzeo e Francesco Priamo portacolori Alguerunners a Lavaredo e Codrongianos.

Nata nel 2007, La Sportiva Lavaredo Ultra Trail è il sogno di tutti i trail runner. Si svolge in uno dei paesaggi più suggestivi delle Dolomiti Patrimonio dell'Unesco, Cortina d'Ampezzo, che il 27 giugno scorso ha ospitato la diciottesima edizione. L'evento ha proposto 5 distanze di gara, tra le quali la più importante è la Lavaredo 120Km, con un dislivello positivo di 5.800. Spettacolare la partenza alle 23 e magnifico il percorso, con il passaggio all'alba alle Tre Cime di Lavaredo.



Attilio Danzeo ha percorso l’intera gara con partenza e arrivo in Corso Italia a Cortina d'Ampezzo

Un’esperienza unica per l’atleta giallorosso che insieme a più di 1.600 atleti, provenienti da tutto il mondo, ha affrontato un percorso mozzafiato. La straordinaria corsa in notturna ha abbracciato i luoghi più spettacolari delle Dolomiti: il Cristallo, le Tofane, le Cinque Torri e le Tre Cime di Lavaredo, ha visto impegnati tra i più grandi campioni del trail, capaci di tagliare il traguardo in 12 ore, accanto ai “semplici appassionati”, che hanno avuto sino a 30 ore a disposizione per compiere l’impresa.

Nell’isola, invece l'associazione TRAIL & ROAD RUNNERS con il patrocinio del Comune di Codrongianos ha organizzato lo scorso 12 luglio 2025 la corsa podistica denominata Codrongianos Corre 2025, venticinquesima edizione.



Gara competitiva UISP, che si è svolta su un percorso interamente asfaltato con partenza dall'area adiacente la Basilica di Saccargia risalendo verso il centro abitato di Codrongianos, attraversandolo per alcuni di km per concludersi nella piazza antistante il Municipio. Francesco Priamo, portacolori Alguerunners al termine di una tiratissima gara ha concluso al primo posto di categoria, confermando i notevoli progressi ottenuti nel corso dell’anno. Decisamente positivo il bilancio della società algherese Alguerunners, che nel corso dell’anno ha registrato un notevole incremento di atleti agonisti e non neoiscritti e un importante numero di tesserati che a vario titolo hanno partecipato a diverse competizioni in ambito regionale, nazionale ed internazionale.