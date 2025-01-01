Alguer.it
Cor 20:52
Ironman Alghero e Cervia: iscrizioni
Aperte da oggi, Giovedì 25 Settembre, le iscrizioni per Cervia e la novità Alghero, mentre Jesolo ha già raggiunto il sold-out
Ironman Alghero e Cervia: iscrizioni

ALGHERO - La gara di apertura dell’annata 2026 di IRONMAN Italy, IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo, in programma il 3 Maggio 2026, è già sold-out da alcune settimane. Un risultato raggiunto in meno di tre mesi, e un nuovo attestato per uno degli eventi sulla distanza più veloci al mondo.

Giovedì 25 Settembre si apre invece la fase di regular registration per le altre due tappe del circuito in Italia: IRONMAN Italy Emilia-Romagna, IRONMAN 70.3 Emilia-Romagna e 5150 a Cervia (19-20 Settembre 2026), e la grande novità della stagione IRONMAN in Italia, l’IRONMAN 70.3 di Alghero in programma domenica 7 giugno 2026, e accompagnato fin dall’annuncio da un grandissimo entusiasmo.

«L’annata 2025 di IRONMAN in Italia è stata davvero spettacolare. Nello scorso weekend di Cervia abbiamo accolto quasi settemila partecipanti, con tantissimi spettatori che hanno creato un’atmosfera unica in tutta la città. È stata una vera festa di sport, passione e comunità, che di certo non dimenticheremo facilmente» ha commentato Agustí Pérez, Senior Regional Director South EMEA IRONMAN.
25 settembre
Caval Mari, si sblocca l´impasse: contratto
25 settembre
«Chiude il primo pescato, rischio tracollo»
24 settembre
Alghero: malore in bici, muore in strada



