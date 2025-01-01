Cor 18:29 Alghero Half Marathon, trionfo di sport La Riviera del Corallo ha accolto runner professionisti, amatori, famiglie e turisti, confermando ancora una volta il legame tra la corsa e la bellezza del territorio



ALGHERO - A dare colore e energia alla giornata, la presenza della velocista azzurra Dalia Kaddari, che ha dato lo start ufficiale della 10 km competitiva e della trainer di Gazzetta Active Tiziana Fitness Style, che ha guidato il riscaldamento collettivo regalando entusiasmo e carica a centinaia di partecipanti. Accanto alla mezza maratona e alle gare competitive, il cuore pulsante della festa è stata la Family Run di 5 km: un percorso che ha attraversato le strade e i panorami cittadini, trasformandosi in un abbraccio collettivo. Bambini, passeggini, nonni, famiglie intere: tutti insieme per vivere lo sport nella sua forma più autentica, quella capace di creare comunità e senso di appartenenza.



La 10 km non competitiva ha visto un’adesione sorprendente, con centinaia di iscritti pronti a correre senza l’assillo del cronometro. Tra loro spicca la straordinaria testimonianza di Vittoria Lopez, 90 anni, che continua a correre con la sua squadra sassarese “I Guerrieri del Pavone”, dimostrando che lo sport non conosce età. Insieme a lei, nella gara competitiva sui 10 km, l’inossidabile Giuseppe Addis, 85 anni, dell’Atletica Buddusò: ancora presente ai nastri di partenza, ancora capace di salire sul palco delle premiazioni con il sorriso e la determinazione di chi considera la corsa una filosofia di vita.



Sul piano agonistico, l’edizione 2025 ha incoronato Salvatore Mei (ASD Academy Olbia) e Eleonora Gardelli tra gli assoluti vincitori della mezza maratona, con una competizione che ha visto protagonisti anche atleti internazionali provenienti da Germania e Irlanda. La qualità tecnica della gara, garantita dalla FIDAL e da un’organizzazione attenta e professionale, ha reso possibile uno spettacolo di livello elevato che ha emozionato pubblico e partecipanti.



Ma la vera vittoria di questa CRAI Alghero Half Marathon è nel messaggio trasmesso: la bellezza della corsa come strumento di salute, il valore dell’attività fisica come prevenzione e benessere, la capacità dello sport di generare fiducia e futuro. Una comunità intera si è riconosciuta nei valori di questo evento, sostenuto con forza dal title sponsor CRAI, dai main sponsor Medea – Gruppo Italgas ed Enervit, e dal supporto del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Alghero ha corso, ha sorriso, ha accolto. E l’ottava edizione della CRAI Half Marathon resterà impressa come un’edizione di crescita, di emozioni e di comunità, in cui lo sport ha dimostrato ancora una volta di essere motore di futuro.