Apre l'Hospice San Giovanni Battista a Ploaghe



PLOAGHE - La Asl di Sassari apre L’Hospice “San Giovanni Battista”: la struttura realizzata a Ploaghe ospiterà i primi pazienti dal 17 novembre 2025. La Asl n. 1, potenzia così la propria rete assistenziale territoriale con l’attivazione di un Hospice residenziale che si integra alla rete delle cure palliative oncologiche domiciliari del Nord ovest Sardegna. All’Hospice, secondo il parere del Medico di Medicina generale o dei Medici ospedalieri, potranno accedere i pazienti che si trovano in quella fase della malattia non più suscettibile di guarigione, e per i quali non risultano adeguate le altre forme di assistenza (come i pazienti in fase avanzata e avanzatissima di malattia, con una presumibile aspettativa di vita inferiore a sei mesi, e per i quali non vi fossero le condizioni per garantire l’assistenza a domicilio). Sono 8 i posti letto che andranno ad offrire un complesso integrato di prestazioni sanitarie assistenziali ed alberghiere, fornite in maniera continuativa per 24 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana da personale della Asl di Sassari. Si pone l’obiettivo di mantenere accettabile la qualità della vita, alleviare il dolore dell’assistito ed il senso di impotenza dei familiari. Con l’attivazione dell’Hospice la Asl intende ridurre il numero di ricoveri e di giornate di ricovero in strutture di degenza per acuti; inoltre punta a completare l’offerta assistenziale delle cure domiciliari integrate nel territorio, e migliorare la qualità dei percorsi di continuità assistenziale.