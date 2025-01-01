Cor 18:20 Alghero Half Marathon, conto alla rovescia Conto alla rovescia per la CRAI Alghero Half Marathon 2025, che domenica 5 ottobre porterà ancora una volta centinaia di runner sulle strade e nei panorami mozzafiato della Riviera del Corallo



ALGHERO - Partono oggi gli ultimi giorni per entrare a far parte di questa grande festa di sport: le iscrizioni per le gare competitive si chiuderanno mercoledì 1° ottobre alle ore 21:00, mentre per le prove non competitive ci sarà tempo fino a venerdì alle 12:00 e, per chi vorrà, anche sabato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30 nell’area Expo. Per i più indecisi o ritardatari, ci sarà persino una piccola finestra di iscrizioni “Last Minute” domenica mattina, dalle 7:45 alle 8:30, poco prima dello start. L’edizione 2025 sarà ricordata non solo per la crescita delle adesioni ma anche per le attività con La Gazzetta dello Sport nell’ambito dello Sport&Beach 2025 Italian Tour. Nel corso del weekend saranno proposte sessioni di allenamento gratuite e aperte a tutti nel piazzale de Lo Quarter, guidate da Tiziana Fitness Style, trainer di Gazzetta Active, con la partecipazione straordinaria della velocista Dalia Kaddari. Questi momenti non sono semplici workout: sono opportunità per respirare l’atmosfera della gara, confrontarsi con esperti, caricarsi di energia e condividere emozioni con altri runner e appassionati. Allenarsi insieme, ascoltare il ritmo del gruppo e lasciarsi trascinare dal sorriso di una campionessa sono ingredienti che rendono una corsa molto più di una sfida cronometrica: la rendono un’esperienza collettiva e indimenticabile.



Rinnovata per l’edizione 2025 la presenza dei Pacer ufficiali, i veri angeli custodi della corsa. Con la loro canotta dal colore deciso, simbolo di affidabilità e sostegno, saranno punti di riferimento lungo il percorso. Indossarla significa prendersi una responsabilità: guidare, motivare e incoraggiare chi insegue un sogno personale, chilometro dopo chilometro. Dietro ogni passo dei Pacer c’è una missione precisa: trasformare la fatica in fiducia e accompagnare ogni runner fino al traguardo con il ritmo giusto. Michele Cuccu, Marco Passerò e Antonio Marras scandiranno il tempo dell’1h30, mentre Elisa, Alessandro, Delio e Giangavino guideranno chi punta all’1h40. Ancora, Marco Corrias, Roberto Uda, Stefano Giua e Michele Nioi saranno al fianco di chi sogna l’1h50. Non corrono per sé stessi: corrono per gli altri, per dare la certezza che il traguardo è lì, a portata di cuore e gambe.



Accanto alle gare competitive, alla 10km Non Competitiva , pensata per tutti gli amatori non legati a società o gare agonistiche, Alghero sarà pronta ad accogliere anche l’onda festosa della Family Run, pensata per famiglie, bambini e appassionati che vorranno vivere l’atmosfera unica della giornata senza la pressione del cronometro. Una corsa leggera e inclusiva, che colorerà le vie della città con sorrisi ed energia positiva. La manifestazione, organizzata con il sostegno del title sponsor CRAI, del main sponsor Medea – Gruppo Italgas e con il supporto del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, sarà anche la tappa conclusiva dello Sport&Beach 2025 Italian Tour, promosso da La Gazzetta dello Sport, G20Spiagge e Active. Il percorso è tracciato, i Pacer sono pronti e l’entusiasmo cresce di giorno in giorno. Ora manca solo il passo più importante: la tua iscrizione. Non lasciarti scappare l’occasione di vivere la magia della CRAI Alghero Half Marathon: una corsa che sarà emozione pura dal primo all’ultimo metro.