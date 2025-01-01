Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroTurismoAeroporto › «Via addizionale e impegni dai low cost»
S.A. 17:50
«Via addizionale e impegni dai low cost»
Votato all´unanimità un Ordine del giorno dei Gruppi consiliari di Centrodestra Forza Italia, UDC, Lega, Fratelli d´Italia e Prima Alghero che impegna il sindaco a chiedere con urgenza alla Presidente della Regione, assieme ai sindaci della Città Metropolitana di Sassari, che negozi col Governo l´abolizione integrale della tassa addizionale per i diritti di imbarco
«Via addizionale e impegni dai low cost»

ALGHERO - Il Consiglio comunale di Alghero ha oggi votato all'unanimità [LEGGI] un Ordine del giorno (primo firmatario Tedde) dei Gruppi consiliari di Centrodestra Forza Italia, UDC, Lega, Fratelli d'Italia e Prima Alghero che impegna il sindaco a chiedere con urgenza alla Presidente della Regione, assieme ai sindaci della Città Metropolitana di Sassari, che negozi col Governo l'abolizione integrale della tassa addizionale per i diritti di imbarco, "regionalizzando" il balzello e compensando lo Stato per i mancati introiti. Sono già quattro le regioni che hanno ottenuto l'abolizione della tassa, e tutte governate dal centrodestra: Friuli Venezia Giulia, Calabria, Abruzzo e da ultimo la Sicilia che l'ha abolita per gli aeroporti minori.

«Dal partecipato dibattito è emerso che si tratta di una odiosa addizionale che "toglie" e che ha un impatto negativo sull'aeroporto di Alghero e sul territorio della Citta metropolitana di Sassari. Se l'addizionale venisse eliminata I benefici che deriverebbero per l’aeroporto di Alghero sono noti e certificati: almeno 500-600 mila passeggeri in più all'anno, solo dal vettore leader del trasporto europeo, Ryanair, senza tenere conto degli altri vettori. A cui si aggiungerebbero le maggiori entrate derivanti dagli introiti Iva e dal fatturato del comparto dei servizi e della ricettività turistica. Sono dati ampiamente anticipati dagli incrementi di traffico nelle Regioni (Friuli, Abruzzo, Calabria e Sicilia) che già hanno investito nell’azzeramento del balzello che niente lascia ai Comuni (nonostante il nome) e tutto porta nelle casse dell’Inps, a sostegno delle gestioni previdenziali» si legge in una nota a firma dei consiglieri di minoranza.

I Consiglieri del centrodestra hanno però proposto che «la Regione chieda ai vettori low cost, e principalmente a Ryanair, impegni chiari sia in termini di previsione di basi ad Alghero che per l'incremento del numero dei voli e delle tratte. Ora seguiremo con attenzione gli sviluppi nell'attuazione della volontà del Consiglio Comunale, e stimoleremo il Sindaco ad avviare con la Città metropolitana di Sassari immediate interlocuzioni con la Todde affinché l'odiosa tassa venga eliminata entro la fine del 2025.»
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:19
Aula algherese approva unanime. Via addizionale diritti d’imbarco
Il Consiglio comunale favorevole alla cancellazione della tassa addizionale sui diritti d’imbarco e l'apertura di un tavolo istituzionale ampio con il coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci della Città Metropolitana di Sassari e successivamente della Regione, affinché si possa avviare un confronto con il Governo Meloni
26/10Winter, buio pesto su Alghero
25/10Urgente riaffrontare la governance degli scali
25/10«Il rilancio dell'aeroporto è priorità»
25/10Tassa d´imbarco, Forza Italia plaude a sinistra
24/10«Via l´addizionale entro novembre da Alghero»
23/10Low cost e Ryanair, isola in mano d´incompetenti
23/10«Via l' addizionale per un anno»
23/10«Si sperimenti su Alghero il taglio della tassa comunale»
22/10«Addizionale comunale, Regione agisca»
14/10«Territorio isolato, appena 4 voli»
« indietro archivio aeroporto »
30 ottobre
Hub formativi e comunicazione digitale: avvisi in Regione
30 ottobre
74 milioni agli ospedali sardi: ad Alghero blocco operatorio
30 ottobre
Fc Alghero in casa della capolista Monte Alma



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)