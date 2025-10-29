Alguer.it
18:17
Investimenti industriali: altri 50 mln a imprese sarde
I 50 milioni aggiuntivi, provenienti dalle risorse del bilancio regionale, si sommano alle risorse già previste e saranno utilizzati per potenziare la capacità produttiva e innovativa delle imprese
CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio Giuseppe Meloni, ha approvato le disposizioni che destinano 50 milioni di euro aggiuntivi ai “Contratti di Investimento – Tipologia industriale”, uno degli strumenti principali per incentivare l’innovazione, la competitività e lo sviluppo produttivo in Sardegna. «Con questo intervento diamo una risposta concreta alla forte domanda che arriva dal nostro sistema produttivo. Le imprese sarde hanno dimostrato una straordinaria voglia di investire, innovare e crescere: il nostro compito è accompagnarle con politiche industriali efficaci e risorse adeguate. Questi 50 milioni in più servono proprio a questo: finanziare più progetti, sostenere il lavoro qualificato e rafforzare la competitività dei territori», ha dichiarato Giuseppe Meloni.
A valere sull’Avviso per i Contratti di Investimento – Tipologia industriale, gestito dal Centro Regionale di Programmazione attraverso la SFIRS S.p.A., pubblicato il 16 aprile 2025, sono state presentate 38 proposte di investimento, il cui valore ha superato la dotazione di risorse inizialmente assegnata.

Il fabbisogno espresso dalle imprese è stato pari al 275% della dotazione iniziale, segno della grande vitalità del sistema produttivo sardo. Con questa decisione la Regione amplia la platea dei progetti finanziabili, sostenendo investimenti che genereranno nuovi posti di lavoro, innovazione tecnologica e ricadute dirette sui territori. I 50 milioni aggiuntivi, provenienti dalle risorse del bilancio regionale, si sommano alle risorse già previste e saranno utilizzati per potenziare la capacità produttiva e innovativa delle imprese. Gli aiuti sosterranno in particolare progetti orientati alla transizione verde e digitale, alla modernizzazione dei processi produttivi e alla valorizzazione delle filiere industriali locali. «Le domande ricevute dimostrano che la Sardegna è pronta a competere e a crescere – ha aggiunto Meloni –. Per questo vogliamo continuare a sostenere le imprese che innovano, creano lavoro e che vogliono investire in Sardegna». La procedura dei Contrati di Investimento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Programmazione unitaria 2024-2029, in attuazione di quanto previsto dall’Ambito strategico 2.9 “Sviluppo economico e sociale sostenibile” del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2024-2029.
29/10/2025
