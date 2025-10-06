S.A. 10:00 Alguerunners fa poker alla Alghero Half Marathon Gli atleti Alguerunners hanno risposto presente all’evento cittadino con una batteria di ventidue atleti ai nastri di partenza. Fenu sesto in assoluto



ALGHERO - Ottava edizione della Half Marathon e i diecimila di Alghero. Sia in campo maschile che in quello femminile le aspettative sono state soddisfatte a pieno. Un numero importante di iscritti, ha sancito la gara algherese come una tra le più seguite dagli appassionati della podistica su strada, in Sardegna e non solo. I partecipanti che hanno preso il via ad ondate dal tradizionale partenza/arrivo, di Scalo Tarantiello, al cospetto di una giornata climaticamente bizzarra, hanno avuto modo di percorrere la 21 km e i diecimila in un tracciato ben disegnato e ottimamente organizzato dalla società promotrice, Alghero Marathon.



Avvio velocissimo della 21km che ha visto come vincitrice al femminile Eleonora Gardelli, precedendo sul podio Alice Pastore e Letizia Rossi, per gli uomini il vincitore assoluto è stato Salvatore Mei ed a seguire Andrea Mainas e Clemens Niederee. Giuseppe Fenu atleta Alguerunners, con una prestazione di gran livello ha stabilito il suo pb e si è classificato sesto assoluto, primo degli algheresi ma soprattutto sul gradino più alto del podio per la sua categoria. Nei diecimila, la gara femminile è stata vinta da Maria Mei, poi Giorgia Pilia e Veronica Pala. Francesco Mei, si aggiudica la corsa maschile seguito da Simone Tola e Elia Pala. Una giornata di sport e di festa, gli atleti Alguerunners hanno risposto presente all’evento cittadino con una batteria di ventidue atleti ai nastri di partenza.



Dal già citato Giuseppe Fenu, sempre per i giallorossi Alguerunners sono saliti sul podio Gianfranco Rosso, primo di categoria a seguito di una gara condotta in maniera superlativa, così come Gianni Mura che col suo terzo posto si conferma atleta sempre tra i più forti in campo regionale. Per Carlo Macciocu, altra certezza del team algherese, altro podio di giornata giallorosso, assume un sapore veramente speciale questo prestigioso piazzamento, dedicandolo al papà, alla sorella e in particolare al cugino Alessio Chessa, venuto a mancare nei giorni scorsi.



Nella 10 km ottime prestazioni e tempi per Francesco Priamo, Salvatore Ballone, Francesco Messina, Salvatore Nuvoli, Terry Fazio, Massimo Paddeu, Franco Chessa, Antonio Morittu, Martina Chessa, Daniela Fadda e Manola Mura. Per la 21 km, reduce dal podio di due settimane fa a Sassari pb per Michela Pensè ed ancora Tommaso Trevisi, Andrea Fonnesu e Roberto Uda. Esordienti in giallorosso per la 21km Mauro Manunta, Alessandro Piras e Mirko Deriu nella 10 km. La società algherese si conferma una bella realtà nel campo podistico cittadino e regionale, seguendo un positivo trend di crescita che la vede sempre più coinvolta nel mondo dell’atletica sarda. A giorni l’annuncio e la presentazione di un nuovo evento podistico internazionale, unico nel suo genere e nella location, organizzato dal team Alguerunners.