S.A. 21:54 Fc Alghero in casa della capolista Monte Alma La FC Alghero, ancora ferma a quota zero punti, dovrà fare i conti con diverse assenze importanti dovute a infortuni che hanno ridotto le scelte a disposizione dello staff tecnico



ALGHERO - Prosegue il cammino della FC Alghero nel campionato di Prima Categoria – Girone D, che domenica sarà impegnata nella sesta giornata sul campo del Monte Alma, formazione attualmente in testa alla classifica insieme al Lanteri Sassari con 15 punti. Per l’undici giallorosso si preannuncia una gara impegnativa, contro una delle squadre più in forma del torneo: il Monte Alma può vantare infatti il miglior attacco del girone con 16 reti realizzate in 5 partite e una delle migliori difese, con appena 3 gol subiti. La FC Alghero, ancora ferma a quota zero punti, dovrà fare i conti con diverse assenze importanti dovute a infortuni che hanno ridotto le scelte a disposizione dello staff tecnico.



Nonostante ciò, la squadra si presenterà in campo con la determinazione e la voglia di lottare su ogni pallone, con l’obiettivo di mettere in difficoltà i più quotati avversari e cercare di muovere la classifica. Il gruppo giallorosso continua a lavorare con impegno e compattezza, consapevole delle difficoltà del momento ma anche deciso a dimostrare crescita, carattere e orgoglio in un campionato che si sta rivelando altamente competitivo.



«Ci presenteremo con diverse assenze – ha dichiarato il centrocampista Roberto Correddu – e, nonostante la classifica sia ben chiara, scenderemo in campo senza alcun timore per cercare di portare via qualche punto. Da sottolineare che, finalmente, da questa settimana possiamo svolgere tutti e tre gli allenamenti completi: per oltre un mese siamo stati costretti, il martedì e il venerdì, a sedute ridotte a 40 minuti a causa dei campi privi di illuminazione. Sono convinto – conclude Correddu – che con il recupero degli infortunati e allenamenti svolti in condizioni adeguate, anche noi potremo dire la nostra in questo campionato».



Nella foto: Roberto Correddu