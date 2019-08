Condividi | Red 19:08 Chiusura di stagione più che positiva per il Club ippico Capuano. La società algherese è infatti reduce dalla partecipazione al Campionato italiano Fisdir di equitazione, disputati a Melfi e chiusi al primo posto tra le società in gara Podio nazionale per il Capuano Alghero



ALGHERO - Chiusura di stagione più che positiva per il Club ippico Capuano di Alghero. La società algherese è infatti reduce dalla partecipazione al Campionato italiano Fisdir di equitazione, disputati a Melfi e chiusi al primo posto tra le società in gara. Sei gli allievi del Club, che si sono cimentati nelle prove della specialità Gimkana: Paolo Mura, Gaia Castaldi, Alessio Madeddu, Giulia Madeddu, Domenico Riu e Costantino Manunta. Durante la competizione i concorrenti si sono misurati su due prove di Gimkana, visto che, per decisione della stessa Federazione, le specialità sono state divise in due eventi separati: prima la Gimkana e, entro la fine dell’anno, il Dressage.



Mura è stato premiato per il miglior risultato tecnico nella categoria “Amatori”, mentre Castaldi per il miglior risultato tecnico ottenuto tra gli “Juniores”. I due, con Giulia Madeddu, hanno preso parte ad un vero percorso di salto ostacoli, naturalmente, ognuno in base al proprio livello e capacità, compiendo un ulteriore passo in avanti. Il risultato più importante però riguarda tutto il Club, che ha raggiunto, per il nono anno consecutivo, il primo posto nella classifica delle società, grazie ai quattro migliori risultati per club. Tutto questo, nonostante fossero solo in sei gli algheresi a prendere parte al campionato.



La chiusura delle attività del Club ippico è stata siglata dal camp estivo. Si tratta di un vero e proprio camp integrato con ventisei partecipanti, compresi i “ragazzi speciali del Capuano”. Grazie a “Gestiamoci”, il progetto nato nel febbraio 2017, l'associazione sta cercando di far emergere le abilità di ogni singolo allievo, che così ha potuto prendere parte a questa esperienza di crescita e condivisione. Piscina ed attività a cavallo, condite da momenti ludici ed associativi hanno dato vita a delle giornate di grande unione. Dalla riabilitazione alla condivisione con tutti e di tutte le attività.



