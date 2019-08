Condividi | Red 11:09 Ieri mattina, in occasione del 24esimo anniversario, si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime del dovere: l’appuntato Ciriaco Carru ed il carabiniere scelto Walter Frau I Carabinieri ricordano la strage di Chilavani



CHILIVANI – Ieri mattina (venerdì), in occasione del 24esimo anniversario, si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime del dovere della strage di Chilivani: l’appuntato Ciriaco Carru ed il carabiniere scelto Walter Frau. Sono trascorsi ventiquattro anni, ma è ancora vivo il ricordo del sacrificio dei due militari uccisi dai malviventi che, nella località Ped 'e Semene di Chilivani, avevano programmato una rapina ad un furgone portavalori. A commemorare i due eroici militari, decorati con la medaglia d'oro, erano presenti oltre ai familiari, il comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari, il sindaco di Ozieri Marco Murgia ed altre autorità militari e civili. CHILIVANI – Ieri mattina (venerdì), in occasione del 24esimo anniversario, si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime del dovere della strage di Chilivani: l’appuntato Ciriaco Carru ed il carabiniere scelto Walter Frau. Sono trascorsi ventiquattro anni, ma è ancora vivo il ricordo del sacrificio dei due militari uccisi dai malviventi che, nella località Ped 'e Semene di Chilivani, avevano programmato una rapina ad un furgone portavalori. A commemorare i due eroici militari, decorati con la medaglia d'oro, erano presenti oltre ai familiari, il comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari, il sindaco di Ozieri Marco Murgia ed altre autorità militari e civili.