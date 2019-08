Condividi | Red 10:04 Da venerdì 23 agosto a domenica 1 settembre, dalle 19 a mezzanotte, con ingresso libero, l´ex Mercato civico ospiterà la mostra fotografica ideata da Fabrizio Costanzo, Gabriele Piras e Riccardo Rattu Gli occhi del passante: mostra ad Alghero



ALGHERO - Sul finire del 2018, tre giovani amici de “La Companyia”, Fabrizio Costanzo, Gabriele Piras e Riccardo Rattu, hanno dato inizio al loro lungo viaggio sull'antica Via della Seta, percorrendo in auto migliaia di chilometri da Alghero a Samarcanda. Viaggio di ricerca e di conoscenza, ricco di avventure e di sfide di se, che i tre amici hanno voluto raccontare attraverso una mostra fotografica intitolata “Gli occhi del passante”, che vede coinvolti anche altri due fotografi, Stefano Lotumolo e Rodrigo Moràn, per la condivisione della stessa filosofia di vita e di viaggio.



La mostra si compone di circa 150 foto, che riuniscono gli scatti realizzati dai tre giovani e rappresentano un'antologia di modi di vivere, tradizioni ed usanze caratteristiche dei luoghi visitati e dei popoli incontrati, spaziando geograficamente dall'Europa all'Asia, all'Africa, fino a raggiungere India, Colombia e Giappone. L'intento della mostra è quello di porre l'accento sulla ricchezza e varietà delle culture, nonchè sui tratti distintivi di ciascun popolo, oltre a quello di lanciare, attraverso l'arte della fotografia, un messaggio di pace, amore e fratellanza fra i popoli.



Inoltre, l'evento fotografico ospiterà una sezione speciale a cura dell'Associazione culturale ManiUmane. Attraverso l'anteprima del suo prossimo lavoro, intitolato “Alberi, radici e silenzio”, l'associazione algherese vuole indagare e promuovere il tema della fratellanza universale, estendendo l'invito e gli auspici di pace a tutti gli esseri viventi ed all'intero pianeta. Un'attenzione particolare verrà rivolta al mondo vegetale attraverso l'emozionante esperienza della musica delle piante che potrà essere sperimentata dal vivo. La mostra verrà allestita con la collaborazione di Guido Beltrami e con la consulenza fotografica del Circolo fotografico Le conce di Alghero, e sarà visibile da venerdì 23 agosto a domenica 1 settembre, nell'ex Mercato civico, in Via Mazzini, dalle 19 a mezzanotte, con ingresso libero.



