Cor 16:15 Api solitarie, nasce ad Alghero primo percorso L’inaugurazione del nuovo percorso, in corso di realizzazione, è prevista per il 2026 e sarà inserito all’interno delle attività del Bee Garden, già riconosciuto come punto di riferimento per l’apicoltura sostenibile e la salvaguardia degli impollinatori.



ALGHERO - Il Bee Garden di Alghero sta realizzando un progetto innovativo e unico nel suo genere: il primo percorso italiano dedicato alle api solitarie, fondamentali per la biodiversità e l’impollinazione. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, il Bee Garden si è avvalso della preziosa collaborazione della rete Bug's hotel ITA, specializzata nella creazione di rifugi per insetti impollinatori, e del Laboratorio Sociale di Trento, centro di eccellenza nella progettazione sostenibile. Le api solitarie, a differenza delle api mellifere che vivono in alveari, non producono miele ma svolgono un ruolo cruciale nell’ecosistema, contribuendo all’impollinazione di numerose specie vegetali. Tuttavia, queste api sono minacciate dalla perdita di habitat e dall’uso di pesticidi. Il nuovo percorso, pensato per educare e sensibilizzare i visitatori, offrirà un ambiente protetto dove questi insetti possano nidificare e proliferare, arricchendo la biodiversità del territorio.



La nuova area del Bee Garden dedicata alle api solitarie prevede: Aree con rifugi (bug hotel) appositamente studiati per le diverse specie di api solitarie. Pannelli informativi per raccontare la vita e l’importanza di questi insetti. Attività didattiche per scuole e visitatori, promuovendo la conservazione della natura. «Siamo orgogliosi di lanciare questa iniziativa, che unisce tutela ambientale, educazione e innovazione - dichiara Davide Maffei coordinatore del Bee Garden. Il 75% circa delle piante sul pianeta si avvale dell’impollinazione entomofila, ad opera cioè di una vasta cerchia di insetti, tra i quali lepidotteri, coleotteri, ditteri e, soprattutto, imenotteri. A quest’ultima categoria appartengono le api, anche solitarie per le quali stiamo realizzando questo percorso. Grazie alla collaborazione con la rete Bug's Hotel ITA e il Laboratorio Sociale di Trento, Alghero propone in modo pionieristico un modello di sensibilizzazione ambientale all'avanguardia».



«La rete Bug's Hotel ITA si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli insetti impollinatori e sulla loro tutela" afferma Nicola Orempuller, entomologo e ideatore della rete. Crediamo che la salvaguardia di questi piccoli ma fondamentali protagonisti della biodiversità sia essenziale per mantenere un equilibrio naturale sostenibile. Il nostro intento è divulgare un messaggio di rispetto e consapevolezza, coinvolgendo comunità, agricoltori e appassionati, affinché tutti possano contribuire a creare un ambiente più ricco, biodiverso e duraturo, in cui installare hotel per insetti realizzati in modo consapevole e corretto, favorendo pratiche di gestione che valorizzino le specie autoctone, comprendendo anche la tutela degli habitat naturali di nidificazione. La nostra missione è collaborazione, crediamo nel potere di piccoli gesti per un grande cambiamento, e siamo determinati a diffondere questa cultura di tutela e valorizzazione della natura. Il Bee Garden di Alghero rappresenta un importante passo verso una maggiore sensibilizzazione sull'importanza delle api selvatiche e siamo fieri di poter contribuire al progetto».