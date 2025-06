Cor 11:03 «Uno spazio ad Alghero per Daniela Zedda» Lo dice e chiede ufficialmente Gabriella Esposito, consigliera comunale ad Alghero, che così ricorda la straordinaria fotografa prematuramente scomparsa



ALGHERO - «Anche Alghero dedichi uno spazio pubblico alla memoria di Daniela Zedda, straordinaria fotografa sarda, il cui sguardo ha raccontato con sensibilità e profondità le persone, la cultura e l’identità della nostra isola». Lo dice e chiede ufficialmente Gabriella Esposito, consigliera comunale ad Alghero, che così ricorda la straordinaria fotografa.



Daniela è stata protagonista anche nella nostra città: nel 2014, ad Alghero, una sua intensa mostra fotografica ci ha regalato uno spaccato unico di volti e storie. E nel 2017, in occasione della grande partenza del Giro d’Italia, le sue immagini hanno fatto parte del racconto ufficiale dell’evento, fondendo sport e narrazione visiva con la sua inconfondibile poetica.



«Intitolare uno spazio ad Alghero alla sua memoria – un giardino, una sala, uno spazio culturale – sarebbe un gesto giusto e doveroso, per non dimenticare una donna che ha dato tanto alla Sardegna e alla cultura italiana».