Cor 8:52 Violenza di genere, mostra contro i pregiudizi Immagini e parole per denunciare e smascherare i tanti pregiudizi sulla violenza contro le donne. “L’importanza delle parole”, inaugurazione venerdì 6 dicembre alle 10 nell’Aula Consiliare del Comune di Cagliari



CAGLIARI - Immagini e parole per denunciare e smascherare i tanti pregiudizi sulla violenza contro le donne. Questo l’obiettivo della mostra “L’importanza delle parole” che verrà inaugurata venerdì 6 dicembre alle 10:00, nell’aula Consiliare del Comune di Cagliari in via Roma. L’esposizione guiderà lo spettatore in un percorso tematico pensato per evidenziare quanto gli stereotipi costituiscano ostacoli reali per affrontare e contrastare la violenza di genere.



Le parole del pregiudizio, la loro reale interpretazione e gli scatti artistici della fotografa Manuela Fa costruiscono un’esposizione intensa e ricca di spunti di riflessione, visitabile dal 6 al 7 dicembre tra la sala Retablo, la sala dei Mazzieri e l’aula Consiliare del Comune di Cagliari. L’inaugurazione della mostra, curata dal centro studi DoMino, da Donatori Nati della Polizia di Stato e da GiULiA giornaliste Sardegna, sarà anche l’occasione per fare il punto sul contrasto alla violenza di genere grazie agli interventi degli specialisti – avvocati, psicologi e giornalisti – che hanno contribuito a curare l’allestimento. La mostra rientra nel calendario di Feminas, iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'assessorato e dalla commissione alle Pari opportunità del Comune di Cagliari.



«La lotta alla violenza contro le donne va combattuta su diversi fronti. Uno di questi è certamente quello degli stereotipi. Ancora oggi, troppo spesso, le vittime sono colpevolizzate, intimorite e sminuite da una serie di pregiudizi che rendono il loro percorso ancora più doloroso. Contrastare questi modi di pensare aiuta le donne a denunciare e a chiedere aiuto», ha sottolineato l’avvocata Valeria Aresti, presidente di DoMino, associazione capofila del progetto.