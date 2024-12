Cor 10:40 Fotografia: Egle Dessole espone a Thiesi 16 opere in bianco e nero di grande formato in cui il singolo diventa nessuno e si spersonalizza nello stesso creato industriale dell’uomo, distruggendo la presenza fisica e lasciando così spazio all’essenza di un’anima immateriale



THIESI - A Thiesi, presso Oro Y Plata Hairstylist, di Cristina Pisanu, in via Roma 74, dal 16 al 26 dicembre sarà possibile visitare l’esposizione fotografica Crocevia, di Egle Dessole: 16 opere in bianco e nero di grande formato in cui il singolo diventa nessuno e si spersonalizza nello stesso creato industriale dell’uomo, distruggendo la presenza fisica e lasciando così spazio all’essenza di un’anima immateriale. L'organizzazione è a cura di "Mastros de Lughe" associazione di fotografia e sociale.