World Press Photo, tappa a Sinnai Arriva in Sardegna, al Museo e Archivio di Sinnai (MuA) dal 2 novembre, la World Press Photo, la più importante mostra di fotogiornalismo al mondo



SINNAI – Arriva in Sardegna, al Museo e Archivio di Sinnai (MuA) dal 2 novembre, la World Press Photo, la più importante mostra di fotogiornalismo al mondo. In collaborazione con l’Asce (l’associazione sarda contro l’emarginazione) una selezione delle foto del prestigioso contest sarà esposta per quasi tutto il mese di novembre.



«È un onore per il Museo Civico di Sinnai – sottolinea Isabella Atzeni, direttrice del MuA - ospitare il World Press Photo, una delle mostre fotografiche più prestigiose al mondo. Questa esposizione non solo celebra l'eccellenza della fotografia, ma ci offre uno sguardo potente e autentico su eventi globali, culturali e storici che altrimenti rimarrebbero sconosciuti. Attraverso queste immagini – spiega Atzeni -, il nostro museo si impegna a promuovere la riflessione e la consapevolezza sulle tematiche sociali, culturali e ambientali del nostro tempo, contribuendo così a una comprensione più profonda del mondo che ci circonda».



Tutti i dettagli sull’esposizione saranno illustrati alla stampa giovedì 31 ottobre, alle 11, a Palazzo Regio: con la direttrice Atzeni, saranno presenti il curatore Alba Noguera, la sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu, l’assessore comunale alla Cultura, Cristiano Spina, il responsabile della gestione del MuA, Valerio Deidda, Benigno Moi di Asce.