Anteprime Asincronie: tutti gli appuntamenti

SASSARI - Allo Spazio Bunker proseguono le anteprime della 6ª edizione di Asincronie, il festival di cinema documentario e fotografia organizzato 4Caniperstrada con il sostegno del Comune di Sassari, Fondazione di Sardegna e Regione Sardegna. Giovedì 22 e venerdì 23 maggio sono in proiezione (ingresso gratuito, inizio alle 20:30) alla presenza dei registi, per la sezione Asincronie OFF Under 35, “Bruno Petretto. Una vita per l’arte” di Fabiana Miccio, “Fuochi” di Ruben Gagliardini, e “Il re fanciullo” di Alessandra Lancellotti, selezionati dal festival nell’ambito del progetto “Per chi crea”, promosso da MiC e SIAE, rivolto a giovani filmmaker al di sotto dei 35 anni di età.



Il primo film in visione giovedì è “Una vita per l’arte” di Fabiana Miccio: il racconto del legame simbiotico con la terra, le piante, gli animali dell’artista Bruno Petretto, creatore del Parco delle Arti “Molineddu”, alle porte di Ossi, e la sua quotidianità fatta di cura per la campagna e creazione artistica con materiali naturali. È ambientato in Sardegna anche “Fuochi”, film collettivo con la regia di Ruben Gagliardini, vincitore della 10° edizione del festival Visioni dal Mondo di Milano nella categoria “Opera Prima New Talent”: un racconto corale, in cui le testimonianze di chi ogni giorno combatte sul campo per domare i roghi si mescolano ai racconti di chi subisce le fiamme sulla propria pelle: flora e fauna senza discriminazione alcuna.



Venerdì sarà ospite con “Il re fanciullo” la regista e archivista Alessandra Lancellotti, con un film sulla vita del gallerista Franz Paludetto, originale e generosa figura di mecenate sognatore, creatore di un Centro d’arte contemporanea nel Castello di Rivara, vicino a Torino. L’opera è un racconto magico fatto di vecchie pellicole 16mm, archivi e opere d’arte, un intenso lavoro visuale e sonoro che intreccia le composizioni di Héctor Cavallaro e la voce di Daniela Pes. È un’anteprima del festival anche l’inaugurazione (venerdì alle 19, Spazio Bunker) della mostra fotografica “Five From One”, a cura di Claudio Domini e Paolo Pisanelli, che riunisce una selezione di fotografie a colori suddivisa in cinque continenti del fotografo italo-americano Lou Dematteis, uno dei più importanti fotoreporter dell’Agenzia Reuters, per la quale, a partire dagli anni Settanta, ha documentato i principali eventi in giro per il mondo, in particolare i conflitti in America Centrale, e i cambiamenti della società americana. Lou Dematteis sarà ospite al festival il 6 e 7 giugno per l’inaugurazione di un’altra importante mostra che il festival gli dedica a Palazzo Ducale, “A Journey Back/Un viaggio di ritorno”, il racconto per immagini di 4 viaggi compiuti dal fotografo in Italia alla ricerca delle sue radici.



Lou Dematteis appartiene a una generazione di fotoreporter consapevoli del ruolo politico che la complessa società che usciva dagli anni Sessanta richiedeva loro, in quanto testimoni diretti ed emotivamente coinvolti in ciò che documentavano. Dagli anni '70 fotografa la vita sociale e culturale negli USA per l'agenzia Reuters. Nello stesso decennio viaggia in Italia, alla ricerca delle sue radici, e fotografa la controcultura giovanile, la lotta politica, la vita in fabbrica, il lavoro nero. Negli anni '80 è in Nicaragua a coprire la "guerra sporca" dell'amministrazione Reagan per rovesciare la rivoluzione sandinista. Con le sue immagini, ha raccontato il Vietnam che usciva dal lungo isolamento pstbellico imposto dagli Stati Uniti, e le lotte delle popolazioni amazzoniche in Ecuador, devastate dalla vergognosa politica produttiva della compagnia petrolifera Texaco. Le sue opere sono state esposte in tutto il mondo.



