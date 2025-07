Cor 16:09 Festival Mare Llengua, c´è il bando Canzone d´autore in lingua minoritaria, aperto il bando per il Festival Mare Llengua targato associazione Associazione Cabirol: si terrà ad Alghero nel periodo delle festività di Sant Miquel



ALGHERO - La canzone d'autore nelle lingue minoritarie e dei dialetti d'Italia trova ad Alghero, la cui lingua è riconosciuta tra le lingue minoritarie, la sua sede naturale con il Mare Llengua Festival. Il Festival si prefigge di porre Alghero al centro dell’attenzione sul tema della salvaguardia e della valorizzazione delle lingue: quella algherese e le varianti della lingua sarda, ma soprattutto di tutte quelle identità linguistiche e culturali riconosciute dalla legge 482/1999 che tutela le minoranze linguistiche. Il Festival è organizzato dall'Associazione Cabirol e si terrà ad Alghero nel periodo delle festività di Sant Miquel a l'Alguer, con il sostegno del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Generalitat de Catalunya.



Il concorso si divide in due sezioni: una sezione principale dedicata alle composizioni in lingua catalana, in dialetti italiani e lingue minoritarie; una sezione denominata Premio Pino Piras, per composizioni in lingua catalana di Alghero, con l’ obiettivo della valorizzazione e la promozione della canzone algherese, degli artisti che compongono canzoni in algherese e che propongono canzoni sia nel solco della tradizione che in quello dell’innovazione musicale. Sono previsti tre appuntamenti per Sant Miquel : il primo sarà dedicato alla proiezione di cortometraggi, film e video in lingua, con la collaborazione delle associazioni culturali cittadine; la seconda serata sarà incentrata sul Premio Pino Piras, che l'Associazione ha organizzato con successo dal 2008 al 2012.



La terza serata vedrà esibirsi gli autori provenienti dalle realtà delle lingue minoritarie europee e dialetti d'Italia. Repertori e storie di sicuro pregio testimoni di tradizioni millenarie da portare all'attenzione dei nostri concittadini e dei visitatori, specchi di realtà che spesso nel mondo vengono sopraffatte dalle culture dominanti, anche con la violenza e la guerra. Il messaggio più profondo della manifestazione è infatti quello della pace e della solidarietà verso tutte le culture del mondo.

La selezione dei finalisti del Festival verrà effettuata da un Comitato Artistico composto da esperti individuati dall’organizzazione del premio. Il termine fissato per la presentazione dei brani è al 30 agosto. Tutte le informazioni e il Regolamento del Festival sono reperibili nel sito internet le del premio.



Nella foto: Giovanni Chessa, Associazione Cabirol