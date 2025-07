Cor 11:52 Forte Village: Boosta incontra l’Orchestra De Carolis Le sonorità di Boosta incontrano l’Orchestra Ente De Carolis sotto la direzione di Beatrice Venezi, con la chiusura affidata al DJ set di Marco Carpentieri. Prima assoluta al Forte Village il 16 agosto



CAGLIARI - Un progetto ambizioso che unisce la maestosità dell’orchestra con l’energia ruvida della techno, dando vita a una sessione sonora inedita e sorprendente. Quattro protagonisti, un unico linguaggio: la musica. Come correnti che si fondono nell’oceano, mondi sonori lontani si mescolano e si trasformano. L’orchestra si intreccia con le vibrazioni taglienti della techno, generando un flusso musicale continuo, profondo e imprevedibile, che scorre tra potenza e delicatezza, armonia e tensione.



Un direttore d’orchestra, un compositore e musicista affermato, un ensemble reduce da una prima mondiale e, a completare il tutto, un dj set dalle sonorità inconfondibili: questi sono gli elementi che danno forma a Ocean, un’esperienza musicale che travolgerà e avvolgerà il pubblico con la forza e l’eleganza di un’onda. Ocean nasce dalla visione di Gianstefano Murru, line producer con una lunga esperienza nel mondo dei grandi eventi tra musica e intrattenimento. Il 16 agosto porterà nella lussuosa cornice del Forte Village Resort di Pula, nel cuore del sud Sardegna, uno spettacolo destinato a diventare un unicum nel panorama nazionale.



Sul palco si alterneranno figure di spicco del panorama musicale italiano e internazionale: Davide “Boosta” Dileo, compositore e fondatore dei Subsonica; Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra tra le più giovani e apprezzate a livello mondiale; l’Orchestra Ente De Carolis, già protagonista di importanti debutti; e, a chiudere, il DJ set di Marco Carpentieri, tra i nomi più riconosciuti della scena elettronica. Quattro eccellenze unite per dare vita a un’esperienza irripetibile: sessanta minuti di musica originale, per una serata che si preannuncia storica. Una prima imperdibile per tutti gli appassionati.