I militari lo hanno trovato senza vestiti ed hanno immediatamente allertato una ambulanza del 118. Era disperso dalla giornata di domenica. Imponente il dispiegamento di forze dell´ordine per le ricerche Ritrovato all´Arenosu l´87enne scomparso



ALGHERO - Emergenza finita. E’ stato ritrovato vivo e in discrete condizioni Raffaele Manca, l’uomo di 87 anni scomparso lo scorso 18 agosto dalla casa di riposo di Fertilia dove è ospitato.



Vagava nelle campagne nella zona dell’Arenosu. I militari lo hanno trovato senza vestiti ed hanno immediatamente allertato una ambulanza del 118.



