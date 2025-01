Cor 12:20 Addio a Provolino, istituzione ad Alghero Si è spento nella sua abitazione del centro storico all´età di 72 anni Marco Tore. Super tifoso dell´Alghero calcio e del Milan, era conosciutissimo in città anche dalle nuove generazioni



ALGHERO - Si è spento nella sua abitazione del centro storico di Alghero all'età di 72 anni Marco Tore, per tutti semplicemente "Provolino". Nomignolo probabilmente appioppatogli per via del suo aspetto vagamente paragonabile al personaggio immaginario realizzato sotto forma di pupazzo e divenuto popolare in passato in Italia come spalla in numerosi programmi televisivi. Super tifoso dell'Alghero Calcio e del Milan, come dell'amato Silvio Berlusconi, era di casa nei Consigli comunali a Palazzo Civico e conosciutissimo in città anche dalle nuove generazioni. Il corpo ormai esanime è stato rinvenuto intorno alle 11 odierne (venerdì) all'interno della sua abitazione, dove viveva da solo, dai vigili del fuoco, intervenuti per aprire l'abitazione. Secondo le prime indiscrezioni era orami da qualche giorno che nessuno aveva più sue notizie.



Nella foto d'archivio: Marco "Provolino" allo stadio Mariotti