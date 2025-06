S.A. 18:00 L´addio a Mameli, ex segretario regionale Confartigianato 49 anni di Villaspeciosa, per 5 anni, dal 2014 al 2019 ha diretto l’Associazione degli Artigiani della Sardegna. Il cordoglio dei vertici dell´associazione di categoria



CAGLIARI - E’ scomparso questa mattina l’ex Segretario Regionale di Confartigianato Sardegna, Stefano Mameli: 49 anni di Villaspeciosa, per 5 anni, dal 2014 al 2019 ha diretto l’Associazione degli Artigiani della Sardegna. Nel 2019 si dimise per ricoprire la carica di Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari. Due anni fa il passaggio al Cacip di Cagliari, sempre come Direttore Generale. Il Presidente di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni, il Segretario Regionale, Daniele Serra, insieme ai dirigenti regionali e territoriali, ricordano «l’instancabile e contagioso entusiasmo e il continuo impegno profuso anche per il rilancio, la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo delle 35mila imprese artigiane sarde, con in primis le imprenditrici e gli imprenditori, che negli anni è avvenuto attraverso iniziative e progetti ma anche con gli stretti rapporti con l’Università».



Nella foto: Stefano Mameli