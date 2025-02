S.A. 8:24 E´ morto l'Aga Khan, il padre della Costa Smeralda Il creatore della Costa Smeralda era uno degli uomini più ricchi del mondo ed è scomparso oggi all´età di 88 anni a Lisbona, città dove viveva da tempo. Era il 49° imam ereditario dei musulmani ismailiti, una comunità religiosa di circa 15 milioni di fedeli musulmani



OLBIA - È morto Karim Aga Khan, il creatore della Costa Smeralda. Era uno degli uomini più ricchi del mondo ed è scomparso oggi all'età di 88 anni a Lisbona, città dove viveva da tempo. A darne la notizia sono stati i suoi canali social: «Sua Altezza il Principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49° Imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e discendente diretto del profeta Maometto (la pace sia su di lui) – così si legge nella nota ufficiale – è morto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all'età di 88 anni, circondato dai suoi famigliari. Il principe Karim Aga Khan è stato il fondatore e presidente dell'Aga Khan Development Network».



Shah Karim al Hussaini, Aga Khan, era il 49° imam ereditario dei musulmani ismailiti, una comunità religiosa di circa 15 milioni di fedeli musulmani sciiti: lo era diventato all’età di 20 anni, mentre era uno studente ad Harvard, poi ha fondato un impero economico con la costruzione di case, ospedali e scuole nei paesi in via di sviluppo. La Fondazione ha dichiarato che un annuncio sul suo successore sarà fatto in seguito.