Cor 8:04 Psd´Az: Pace e amore nel segno di Francesco



ALGHERO - Il Partito Sardo d'Azione di Alghero esprime profondo cordoglio e rammarico per la morte del Pontefice, un evento che rappresenta una grande perdita non solo per la Chiesa, ma per il mondo intero. «In questo momento di dolore, il nostro pensiero si rivolge innanzitutto alla famiglia del Santo Padre, ma anche a tutta la comunità religiosa e ai fedeli che, insieme al mondo intero, si trovano a fare i conti con la scomparsa di una figura di così grande rilevanza spirituale».



La segreteria del Partito Sardo d'Azione di Alghero, insieme al suo Consigliere Comunale Christian Mulas, «esprime la sua vicinanza alla Chiesa Cattolica e ai tanti algheresi che in questo momento di lutto sono chiamati a ricordare l'insegnamento di pace, amore e solidarietà che il Pontefice ha sempre incarnato».

«In segno di rispetto, il partito invita tutti i propri aderenti e la cittadinanza a vivere questo momento di riflessione, uniti nel ricordo delle parole e delle azioni che hanno segnato la storia recente della Chiesa. Che la memoria del Pontefice ci guidi nel cammino di speranza, giustizia e fraternità che ha sempre promosso, e che ci impegni a portare avanti il suo messaggio di pace e solidarietà nel nostro territorio e nel mondo».