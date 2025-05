Cor 12:01 Manlio Masu, un´eredità importante Lascia ad Alghero un bagaglio artistico importante che la città dovrà valorizzare e tramandare. «Ci lascia uno dei più importanti e fecondi interpreti del ’900 sardo figurativo»



ALGHERO - Con Manlio Masu se ne va un altro pezzo "pregiato" di quell'Alghero che tanto ha fatto parlare in campo artistico e culturale, ma anche sportivo. Un artista dotato di una sensibilità estetica radicale, di autentico talento. Masu era un signore d’altri tempi: pluripremiato, negli anni le sue creazioni hanno lasciato il segno. «Con lui se ne va un pezzo della storia della città, che ci impegniamo a custodire e tramandare perché anche le future generazioni possano conoscerne e apprezzarne il talento e l’immensa eredità che ci lascia» le parole del primo cittadino Raimondo Cacciotto. Manlio Masu non era soltanto sinonimo di arte e pittura. Impegnato nello sport fin da giovanissimo come giocatore, ha svolto ruoli educativi importanti come allenatore prima e dirigente poi. Da insegnante elementare si è attivato per organizzare i primi giochi della gioventù e i tornei di minibasket diventando rappresentante del comitato locale della Federazione Gioco Calcio nelle scuole e diffondendo gli alti valori dello sport tra i ragazzi all’ insegna del fair play.