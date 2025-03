Red 8:00 Ciao Paolo, buon vento Il ricordo dell´editore del Quotidiano di Alghero Paolo Emilio Zoagli nelle parole della sua redazione, Marco Vukic e Sara Alivesi



La prima volta che ci siamo incontrati avevamo un sogno, dopo qualche mese divenne realtà e nacque il primo quotidiano on line della Sardegna. L'entusiasmo di Paolo nell'intraprendere l'avventura editoriale era quello dei pionieri che osservano la frontiera e già sanno che andranno oltre, certi di raggiungere un obiettivo difficile, ma non impossibile. Era affascinato dalle nascenti tecnologie che si affacciavano all'alba del duemila, ancora acerbe, ma foriere di cambiamenti epocali e lui, più di ogni altro, ci indicava la strada da seguire. Allo stesso tempo non perdeva mai il contatto con la realtà con cui dovevamo fare i conti e quando i nostri entusiasmi eccedevano oltre l'irrazionale, con il suo granitico pragmatismo, ci riportava nel solco del ragionamento, dimostrandoci, una volta di più, di aver visto prima di tutti le nuvole portatrici di tempesta.



Paolo non amava mettersi in mostra: all'apparenza preferiva la concretezza, all'entusiasmo indisciplinato contrapponeva il ragionamento, lo studio delle azioni da intraprendere volta per volta, come un pianista che si muove sulla tastiera rispettando il ritmo saggio dei tempi della partitura. Da autodidatta ha composto il sistema editoriale del quotidiano di Alghero e ne è sempre stato orgoglioso, come lo si è di un figlio che si incoraggia a compiere i primi passi e che poi corre via veloce senza tentennamenti. In una delle nostre ultime discussioni abbiamo parlato delle possibilità offerte dall'intelligenza artificiale applicata al campo dell'editoria, era positivamente sorpreso. Sono certo che avesse già in mente qualcosa. Perchè lui ci ha sempre preceduto. Perchè ha visto prima di tutti la direzione del vento ed ha indirizzato il timone lungo la rotta migliore.



Marco Vukic



Ciao Paolo, se è vero che ognuno dovrebbe essere ricordato per qualcosa tu, tra le tante cose belle fatte e ricevute nella vita, sarai ricordato per la tua gentilezza, pura e innata. In quella piccola e animata redazione di via Gilbert Ferret collegata allo studio di architettura, il tuo passaggio lasciava sempre una sensazione di delicatezza e grazia, a domare i nostri istinti più irrequieti sul caso, l'incidente o politico del giorno. La tua visione, con Marco e Guido, su un giornale on line nato 25 anni fa' ha fatto la storia di una città e io sono fiera di esserne poi diventata una piccola parte. Manca quella redazione e quegli anni con le pause caffè da Giovanna e Patitucciu, le birre sulle scrivanie o da Trico, le maratone (altro che Mentana!) elettorali: noi a raccogliere i numeri e tu a riordinarli per dare sempre i risultati prima di tutti. Era la nostra tradizione e missione, quella in cui ci si ritrovava sempre. Mancheranno Paolo quei momenti e mancherai tu, il tuo sguardo buono sul mondo che ci regalerai anche da lontano per farci sentire meno soli in questa famiglia nata tra le pagine di un piccolo e grande giornale.



Sara Alivesi