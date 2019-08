Condividi | Red 18:08 Proseguono le azioni della Guardia di finanza a contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 6,2grammi di marijuana, 27,75grammi di hashish, 0,6grammi di cocaina, quattro spinelli e 95euro. Otto le persone segnalate alla Prefettura ed una denunciata a piede libero Nuova operazione antidroga nel Cagliaritano



CAGLIARI - Proseguono senza sosta le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio della provincia di Cagliari da parte della Fiamme gialle del Comando provinciale. La quotidiana attività di controllo economico del territorio è stata rafforzata durante il periodo estivo con l'invio sull'Isola, disposto dal Comando generale, di diciotto finanzieri llaievi provenienti dai Reparti di Istruzione.



Nel porto di Cagliari, una pattuglia di finanzieri, con le unità cinofile, hanno sottoposto a controllo un 23enne, trovato poi in possesso di 1,85grammi di hashish. A Ferragosto, sul Lungomare Poetto di Cagliari e Quartu Sant’Elena, le Fiamme gialle di Cagliari e Sarroch hanno sottoposto a controllo tre persone, trovate in possesso, rispettivamente, di 4,6grammi di hashish, 1,6grammi di marijuana e tre spinelli confezionati. Durante la stessa giornata, in località Costa Rei, nel territorio comunale di Castiadas, una pattuglia di baschi verdi, con le unità cinofile, hanno sottoposto a controllo due 20enni, che sono stati trovati in possesso di 0,5grammi di cocaina ed 1,6grammi di marijuana.



Nelle vie del centro cittadino, i militari della seconda Compagnia hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, un 29enne straniero, trovato in possesso di 16,9grammi di hashish, suddivisi in diciannove dosi pronte per essere vendute a potenziali acquirenti. Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati anche 95euro. considerati provento dell'attività illecita. I finanzieri hanno trovato, abbandonato da ignoti, un involucro contenente 3grammi di hashish già confezionata in quattro dosi. Lungo il litorale del Poetto, le Fiamme gialle di Cagliari e Sanluri, con le unità cinofile, hanno controllato un 27enne ed un 23enne, trovati in possesso, di 1,4grammi di hashish, 1,8grammi di marijuana, 0,1grammi di cocaina ed uno spinello. Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e gli assuntori individuati sono stati segnalati alle autorità competenti. Nel corso del 2019, sono 216 le persone segnalate alla Prefettura (di cui ventotto minorenni), sedici le denunciate all'Autorità giudiziaria e diciassette le arrestate.