Condividi | Red 12:12 I prossimi due venerdì saranno caratterizzate da altrettante collettive di pittura organizzate dall´artista algherese Nina Trudu negli spazi di Via Mazzini 35: prima la collettiva adulti, poi, spazio ai bambini Art room Alghero: doppia collettiva



ALGHERO – In questi ultimi giorni d'agosto, lo studio Art room Alghero, dell'artista algherese Nina Trudu, in Via Mazzini 35, ospiterà due collettive di pittura dedicate ai suoi allievi. La prima è in programma venerdì 23 agosto ed ospiterà i lavori degli adulti, mentre venerdì 30, sarà la volta dei più piccoli. Entrambe le inaugurazioni sono in programma alle 19.30.



Le mostre hanno uno scopo didattico: gli allievi potranno confrontarsi con l'esperienza di un'esposizione dei loro lavori ed interagire con il pubblico. I lavori sono diversificati in base alla tecnica ed all'esperienza di ognuno di loro.



Durante l'inaugurazione della mostra dei più piccoli, ci sarà l'intervento musicale degli allievi di Lucia Priami. La Collettiva adulti sarà visitabile da venerdì 23 a domenica 25; la Collettiva bambini, venerdì 30 e sabato 31, sempre dalle 19 alle 23. Commenti ALGHERO – In questi ultimi giorni d'agosto, lo studio Art room Alghero, dell'artista algherese Nina Trudu, in Via Mazzini 35, ospiterà due collettive di pittura dedicate ai suoi allievi. La prima è in programma venerdì 23 agosto ed ospiterà i lavori degli adulti, mentre venerdì 30, sarà la volta dei più piccoli. Entrambe le inaugurazioni sono in programma alle 19.30.Le mostre hanno uno scopo didattico: gli allievi potranno confrontarsi con l'esperienza di un'esposizione dei loro lavori ed interagire con il pubblico. I lavori sono diversificati in base alla tecnica ed all'esperienza di ognuno di loro.Durante l'inaugurazione della mostra dei più piccoli, ci sarà l'intervento musicale degli allievi di Lucia Priami. La Collettiva adulti sarà visitabile da venerdì 23 a domenica 25; la Collettiva bambini, venerdì 30 e sabato 31, sempre dalle 19 alle 23.