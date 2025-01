Cor 28 giugno 2022 Estemporanea di Porto Torres: i vincitori Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il sindaco Massimo Mulas e il presidente del Consiglio comunale Franco Satta - che hanno espresso il desiderio di appendere le opere vincitrici nell´aula consiliare - l´assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, il presidente della Commissione Cultura Antonello Cabitta



PORTO TORRES - L'aula consiliare del Palazzo Comunale ha ospitato ieri pomeriggio la premiazione dell'estemporanea di pittura che si è svolta sotto la Torre Aragonese lo scorso 5 giugno, nei giorni della Festha Manna. Il concorso, organizzato dall'associazione TNT Global Art, ha visto in competizione 17 pittori: il tema della sfida è stato "Porto Torres: La Festha Manna. Nel nome di San Gavino", con un riferimento speciale alle tradizioni religiose e laiche dei festeggiamenti ai Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario.



La commissione giudicante era composta da Maria Gabriela Ruggiu (presente anche nella giuria della prima edizione svoltasi il 25 ottobre), profonda conoscitrice delle tradizioni popolari legate ai Martiri Turritani e dell’abbigliamento tradizionale turritano; Eugenio Cossu, uomo di cultura che conosce e ama le tradizioni della città di Porto Torres; il pittore Lino Proli, artista turritano che spesso ha raffigurato nelle sue opere anche momenti della Festha Manna e figuranti in abito tradizionale.



Ecco i vincitori: per i professionisti Gianni Serra, Ettore Spada, Pier Mario Laddomata, Mario Gaspa ed Ezio Muraglia; per gli esordienti Rosella Onida. Le opere vincitrici, opportunamente incorniciate, diverranno di proprietà del Comune di Porto Torres. Tutte le opere prodotte durante l'estemporanea sono oggetto di una mostra della durata di tre settimane, il cui allestimento e’ curato da TNT Global Art presso l’Antiquarium turritano.