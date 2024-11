Cor 5 maggio 2023 A Sennori la personale di Vanni Rocca Protagonisti dei dipinti di Rocca sono le donne sarde in abito tradizionale, la misteriosa bellezza delle maschere dei Mamuthones e la libertà dei cavalli che corrono su una terra selvaggia. Protagonisti e visioni che esprimono con i sentimenti dell’artista la storia millenaria e fiera della Sardegna e del suo popolo



SENNORI - Si intitola “La mia Sardegna”, la nuova mostra personale del pittore Vanni Rocca, visitabile dal 6 al 21 maggio nello spazio espositivo Casa Sisini, a Sennori. Saranno esposte una raccolta di opere in cui l’artista cattura l’essenza della Sardegna e le sensazioni provate durante i suoi viaggi nell’isola.



Protagonisti dei dipinti di Rocca sono le donne sarde in abito tradizionale, la misteriosa bellezza delle maschere dei Mamuthones e la libertà dei cavalli che corrono su una terra selvaggia.

Protagonisti e visioni che esprimono con i sentimenti dell’artista la storia millenaria e fiera della Sardegna e del suo popolo.



«Vanni Rocca ritorna a Casa Sisini, nella sua Sennori che è fiera e onorata di ospitare in anteprima le sue opere che poi gireranno per tutta la Sardegna e oltre Tirreno», commenta la vicesindaco e assessora alla Cultura, Elena Cornalis. «Le opere di Vanni Rocca raffigurano attraverso un filtro molto originale le tradizioni della Sardegna, uno scrigno pieno di sorprese molte delle quali ancora da valorizzare».