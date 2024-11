Cor 6 novembre 2021 Martiri turritani, i vincitori dell´estemporanea di pittura Il concorso, organizzato dall´associazione TNT Global Art, ha visto in competizione 18 pittori (16 professionisti e 2 esordienti). L´aula consiliare del Palazzo Comunale ha ospitato ieri pomeriggio la premiazione dell´estemporanea di pittura che si è svolta nella spiaggia di Balai



PORTO TORRES - L'aula consiliare del Palazzo Comunale ha ospitato ieri pomeriggio la premiazione dell'estemporanea di pittura che si è svolta nella spiaggia di Balai lo scorso 25 ottobre. Il concorso, organizzato dall'associazione TNT Global Art, ha visto in competizione 18 pittori (16 professionisti e 2 esordienti): i temi della sfida sono stati il martirio dei santi patroni Gavino, Proto e Gianuario, la tradizione della città e l’abbigliamento tradizionale turritano (ricostruito in anni recenti grazie all’impegno delle Associazioni Etnos ed Intragnas).



Una giuria composta da Maria Gabriella Ruggiu, Giovanni Sanna ed Emanuele Fancellu ha individuato i vincitori: per i professionisti Mario Gaspa, Giuseppe Gaspa, Ettore Spada, Piermario Laddomata e Angelo Lai; per gli esordienti Antonella Ziccheddu. Dopo essere state esposte nella sala superiore dell’Antiquarium Turritano, per una sera le opere sono state mostrate tutte insieme nell'aula consiliare del Comune. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il sindaco Massimo Mulas - che ha ringraziato tutti i partecipanti per le emozioni che hanno trasmesso con le loro opere - il presidente del Consiglio comunale Franco Satta che ha ripercorso la storia dell'abito tradizionale di Porto Torres, la vicesindaca Simona Fois, l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, il direttore dell'Antiquarium Turritano Stefano Giuliani.



«Con questo evento si chiude il calendario di eventi per i martiri turritani - ha dichiarato l'assessora Maria Bastiana Cocco - e in questa occasione voglio sottolineare il ruolo cruciale dell'associazionismo nella vita culturale cittadina. Ringrazio tutti i pittori che hanno partecipato all'estemporanea perché hanno colto, con grande creatività e profondità, l'essenza della cultura e delle tradizioni turritane. È stato un peccato non averli potuti premiare tutti». «Con orgoglio posso dire che l'iniziativa religiosa, culturale e sociale è stata di grande interesse - ha detto Gianni Nieddu, presidente dell'associazione TNT Global Art - e sono convinto che questo genere di eventi possano essere di aiuto per lo sviluppo dell'offerta turistica».