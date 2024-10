Cor 29 luglio 2024 Alla Torre Sulis espone Ilenia Ziliotto Dal 31 luglio al 5 agosto, presso la suggestiva Torre Sulis di Alghero, si terrà una mostra personale delle opere di Ilenia Ziliotto. L´evento rappresenta una nuova occasione per l´artista di esporre in Riviera del Corallo



ALGHERO - Dal 31 luglio al 5 agosto, presso la suggestiva Torre Sulis di Alghero, si terrà una mostra personale delle opere di Ilenia Ziliotto. L'evento rappresenta una nuova occasione per l'artista di esporre in Riviera del Corallo, dove lo scorso anno l'artista ha già presentare i suoi lavori per ben due volte, riscuotendo un buon successo di pubblico e critica. «La mia arte è una fusione di stili e tecniche, che spaziano dalla pittura tradizionale a quella contemporanea, con un forte legame con la natura e le emozioni umane. Credo che questa mostra possa offrire ai visitatori un'esperienza visiva e emotiva coinvolgente, in grado di arricchire l'offerta culturale della città durante il periodo estivo» le sue parole.