“Tracce di tensione” di Roberto Chessa

NUORO - La prima mostra personale in Sardegna dell’artista Roberto Chessa inaugura venerdì 4 febbraio da MancaSpazio a Nuoro. Roberto Chessa è nato a Nuoro nel 1978. È un artista, pittore e danzatore professionista di breakdance. Fin dall’adolescenza si interessa alla pittura, frequenta l’Istituto d’Arte e l’Accademia di Belle Arti di Sassari.



Dal 2011 al 2015 vive a Londra, tornato in Sardegna, frequenta a Cagliari, la scuola di pittura di Giovanni Manunta, in arte Pastorello. Attualmente vive e lavora a Sassari dove porta avanti la sua ricerca artistica, sia come danzatore che come pittore. Con oltre trenta opere esposte, di cui la maggior parte inedite, realizzate negli ultimi anni e su differenti supporti, la mostra vuole raccontare l’universo artistico di Chessa a tuttotondo.



Attraverso la pittura Roberto Chessa riduce lo spazio in forme geometriche, semplificando graficamente i soggetti rappresentati. Il fruitore davanti alle sue opere ha visione tersa e limpida di ciò che è rappresentato. L’occhio non ha bisogno di cercare punti focali differenti, anzi, è accompagnato dall’artista in un percorso senza ostacoli e deviazioni. Osservare un quadro di Chessa è come viaggiare sulla Eyre Highway: non ci sono curve.



