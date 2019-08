Condividi | S.O. 11:33 Sciopero nel Regno Unito giovedì 22 e venerdì 23 agosto. Probabili disagi anche nei due scali sardi serviti da Ryanair, Cagliari e Alghero. Solo in Riviera del corallo nella giornata di giovedì sono previsti 6 decolli e altrettanti arrivi Uk, sciopero Ryanair: voli a rischio



ALGHERO - Si prospettano due giorni di disagi per chi vola con Ryanair nei giorni di giovedì 22 e venerdì 23 agosto. Sono le giornate di sciopero annunciate dai piloti della Compagnia aerea Ryanair. Lo sciopero riguarda il Regno Unito e vedrà interessati tutti i voli da e per la Gran Bretagna, ma è quasi certo il pericolo di cancellazioni e forti ritardi anche per quanto riguarda gli scali italiani.



Al momento non è chiaro se lo sciopero rischia di estendersi anche alla Spagna e al Portogallo, ciò che appare certo è il disagio che questo comporterà a a catena in gran parte dell’Europa, nel pieno della stagione turistica, con il vettore irlandese scelto da migliaia di passeggeri per raggiungere le proprie mete o tornare dalle ferie. Ryanair non ha ancora reso noto l’elenco ufficiale dei voli cancellati, quello che si sa al momento è che i piloti iscritti ai sindacati inglese e irlandese compongono il 26% del totale dei piloti Ryanair.



L'azione è stata decisa, dopo «decenni di rifiuti dell'azienda di firmare accordi sindacali», sulla base di varie contestazioni sul calcolo delle pensioni, sulla garanzie assicurative, sui benefici legati alla maternità o alla paternità, su rimborsi e struttura dei salari. Probabili disagi anche nei due scali sardi serviti da Ryanair, Cagliari e Alghero. Solo in Riviera del corallo nella giornata di giovedì sono previsti 6 decolli e altrettanti arrivi. Traffico decisamente maggiore sullo scalo di Elmas.