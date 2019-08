Condividi | Red 7:21 Nasce oggi la Direzione territoriale delle reti museali della Sardegna, che consolida il ruolo strategico di coordinamento per la valorizzazione e la creazione di un sistema museale con le realtà culturali del territorio Il Polo museale della Sardegna cambia nome



SASSARI - Il Polo museale della Sardegna cambia nome. Nasce la Direzione territoriale delle reti museali della Sardegna che consolida il ruolo strategico di coordinamento per la valorizzazione e la creazione di un sistema museale con le realtà culturali del territorio. Da oggi (giovedì), entra in vigore il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le attività culturali.



Il nuovo provvedimento, firmato dal ministro Alberto Bonisoli, contiene disposizioni sull’organizzazione ed il funzionamento dei Musei statali ed inserisce le Direzioni territoriali delle reti museali, che sostituiscono i Poli museali regionali. La Direzione territoriale delle reti museali della Sardegna conferma il compito istituzionale di assicurare sul territorio la valorizzazione e la fruizione dei musei statali, l’integrazione di percorsi culturali, la definizione di strategie ed obiettivi comuni e favorire la creazione di reti museali tra i luoghi della cultura statali e di altri soggetti pubblici e privati.



Il grande lavoro avviato in questi anni ha permesso al Polo museale della Sardegna di farsi promotore e di aprire un dialogo tra Enti, Istituzioni e associazioni, con l’attivazione di progetti innovativi con l’obiettivo dichiarato di fare rete. Un impegno costante, che si è concretizzato con l’organizzazione di mostre e prestiti per eventi internazionali, collaborazioni scientifiche di alto profilo con università nazionali ed estere. «Preservare e far conoscere, anche al di fuori dei propri confini geografici, un vastissimo patrimonio è la sfida che anima la nostra azione quotidiana e che adesso, come Direzione territoriale continueremo a portare avanti, nella convinzione che solo l’unione di intenti tra le Istituzioni possa concorrere alla crescita sociale e culturale della regione», dichiarano dagli uffici della Direzione.



