S.A. 10:53 Carnevale al Museo Sanna di Sassari Il Museo Sanna apre le porte ai bambini con l’obiettivo di festeggiare il Carnevale con una proposta alternativa, che si svilupperà attraverso un’attività ludico-didattica, e prevede una visita guidata nelle nuove sale. Appuntamento sabato 1 marzo



SASSARI - Una giornata ricca di contenuti culturali e di festeggiamenti per un Carnevale originale da trascorrere al Museo. Attraverso un’atmosfera giocosa, i bambini scopriranno le Collezioni del Museo e un’antica maschera del Carnevale. Sabato 1° marzo 2025, alle 10.30, la Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” – Sassari, organizzano un evento dal titolo: “Carnevale al Museo!”. Il Museo Sanna apre le porte ai bambini con l’obiettivo di festeggiare il Carnevale con una proposta alternativa, che si svilupperà attraverso un’attività ludico-didattica, e prevede una visita guidata nelle nuove sale recentemente allestite, al termine della quale, i bambini verranno coinvolti alla scoperta di un’antica maschera e si cimenteranno nella sua riproduzione. Una giornata di festa per far avvicinare i più piccoli al museo. L’invito a vestirsi in maschera è rivolto ai bambini, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, ed ai loro genitori.