Cor 19:49 Donne, mostre, iniziative ed eventi in Sardegna Mostre ed eventi per la Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo 2025, con ingresso gratuito per le donne, nei musei della Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e nei luoghi della cultura statali



SASSARI - Una giornata nel segno della cultura, ricca di numerose iniziative, organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza e la condivisione della ricorrenza internazionale. Tutte le donne presenti nell’isola potranno accedere ai luoghi della cultura e organizzare un itinerario declinato alla bellezza e vivere nuove emozioni in un contesto decisamente originale.



Ecco le iniziative in programma e l’elenco dei Musei della Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna che apriranno le porte per accogliere chi deciderà di visitare i luoghi della cultura nei seguenti orari: Pinacoteca Nazionale - Sassari, Sabato 8 marzo 2025, dalle 9.00 alle 19.30 – ultimo ingresso, alle 19.00;



Nel corso della giornata, alle 17.30, è in programma una visita guidata dal titolo: “Storie di donne, storie di artiste”. Un appuntamento per conoscere meglio le artiste presenti nelle collezioni del museo, di recente arricchite da diverse acquisizioni e donazioni. Dalla pittura di Margherita Caffi e Sophie Clerk Giordano, per arrivare al Novecento sardo, grazie alle importanti presenze di Edina Altara e Maria Lai. E anche Liliana Cano e Mariuccia Siotto Calvia, i cui dipinti sono giunti in Pinacoteca grazie a generosi lasciti e donazioni.



Di Maria Lai il museo possiede ormai tre opere caposaldo del suo cammino creativo, l’ultima delle quali, la scultura di pasta di pane, dal titolo “Il cimitero dei bambini”, arrivata solo a dicembre 2024, che condensa significati complessi e contraddittori e ci obbliga ad interrogarci e a riflettere su diversi temi di stretta attualità. L’evento proposto condurrà dunque i visitatori nel mondo mai facile delle artiste, protagoniste o meno, al loro tempo, della scena culturale, partendo dal Barocco per giungere all’arte contemporanea e alle felici sperimentazioni di Maria Lai. Per partecipare all’iniziativa si consiglia la prenotazione al seguente indirizzo mail: drm-sar.pinacoteca.sassari@cultura.gov.it o telefonica al n. 079231560;



Museo nazionale archeologico ed etnografico “Giovanni Antonio Sanna” - Sassari

Sabato 8 marzo 2025, dalle 9.00 alle 13.45 (ultimo ingresso 13.15). Per l'occasione saranno garantite visite guidate (non tematiche), nei seguenti orari: alle 10.00 e alle 12.00- le prenotazioni saranno gestite esclusivamente via mail all'indirizzo: drm-sar.museoarcheoss.prenotazioni@cultura.gov.it.