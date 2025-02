S.A. 13:53 150° Sanna: tre giorni di eventi al Museo Le celebrazioni saranno articolate su tre giornate, nella settimana dell’anniversario della morte di Sanna; a partire dal 9 febbraio (domenica), poi il giorno 11 (martedì) e quindi il 13 (giovedì) febbraio. Domenica 9 febbraio alle 11.30 della mattina appuntamento al sepolcro monumentale di Sanna, ubicato nella parte storica del cimitero di Sassari



SASSARI - Il 9 febbraio 2025 cadrà il 150° anniversario della morte del compianto concittadino Giovanni Antonio Sanna, avvenuta a Roma il 9 febbraio 1875, illuminato imprenditore, politico di spicco, editore, banchiere e benefattore della nostra città alla quale donò, per lascito testamentario, tutte le opere d’arte e archeologia raccolte in vita, dall’immenso valore, grazie alle quali abbiamo oggi il nucleo fondante del Museo Nazionale G.A. Sanna e della Pinacoteca Nazionale. Attraverso una serie di eventi patrocinati dal Comune di Sassari e in collaborazione con l’Associazione culturale Quiteria che si occupa da anni di promuovere il ricordo di un uomo che fu tra i più importanti imprenditori risorgimentali, la sua città natale, lo commemorerà partendo dalla data esatta della morte.



Le celebrazioni saranno articolate su tre giornate, nella settimana dell’anniversario della morte di Sanna; a partire dal 9 febbraio (domenica), poi il giorno 11 (martedì) e quindi il 13 (giovedì) febbraio.

Domenica 9 febbraio alle 11.30 della mattina appuntamento al sepolcro monumentale di Sanna, ubicato nella parte storica del cimitero di Sassari. La commemorazione con una serie di letture significative sulla tomba di Sanna sarà aperta a tutti alla presenza dell’Amministrazione Comunale in segno di gratitudine verso il generoso lascito testamentario al Municipio della città, il quale permise, decenni a seguire, la realizzazione degli attuali Museo Nazionale e Pinacoteca. Saranno ricreate per l’occasione le atmosfere risorgimentali del lutto e potrà essere visitata la cripta. Martedì 11 febbraio alle ore 16.30 si svolgerà una giornata dedicata a un convegno di studi presso il Museo Nazionale G.A Sanna, che oggi ospita il suo lascito archeologico, coordinata dalla Dott.ssa Grassi, direttrice del Museo. Il convegno prevede la partecipazione di personalità e studiosi che, a diverso titolo, hanno studiato negli anni la figura del nostro illustre concittadino permettendone la riscoperta. Si prevede che gli interventi possano essere resi editi attraverso la pubblicazione degli atti del convegno. Si valorizzerà in modo particolare l’importanza della riscoperta dei nostri concittadini del passato quale esempio per le attuali generazioni, oltre a inquadrarne il periodo storico e l’importanza in ottica nazionale ed europea.



Giovedì 13 febbraio, con partenza dal Museo Sanna alle ore 16.4,5 prenderà il via una passeggiata culturale organizzata dall’Associazione Culturale Quiteria che condurrà i partecipanti a riscoprire, attraverso i luoghi del centro storico di Sassari, momenti importanti della vita di Giovanni Antonio Sanna e della sua famiglia, il percorso si concluderà in piazza Tola dove, presso la Biblioteca Comunale, luogo nel quale alle ore 18.00 si terrà la presentazione del romanzo storico “Il peso della galena” scritto da Laura Lanza (Rossini editore) e basato sulla vita romanzata di Giovanni Antonio Sanna, verranno mostrati per l’occasione documenti inediti e foto d’epoca donate dai discendenti.

Questi tre appuntamenti, aperti a tutti e gratuiti, saranno i primi di molti altri l’avvio che verranno distribuiti nel corso di tutto il 2025.