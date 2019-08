Condividi | Red 12:24 Il Premio, condotto sul palco del Teatro Brancaccio di Roma da Ingrid Muccitelli ed Alessio Zucchini, è una produzione “CnsGroup” e “Zilù Comunicazione” Premio Rascel: il ricordo è un successo



ROMA – Martedì, in seconda serata, è andata in onda su RaiUno la prima edizione del “Premio Renato Rascel 2019”, evento tenutosi al Teatro Brancaccio di Roma e voluto fortemente dalla famiglia Rascel, in particolar modo dal figlio Cesare e dalla moglie Giuditta Saltarini. Tanta emozione tra il pubblico presente in sala ricordando il piccolo grande uomo Renato Rascel.



Non si era mai visto un parterre di ospiti eccellenti riuniti per dare omaggio ad un grande artista che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo. Grande successo, riferiscono i tre produttori Nicola Vizzini, Andrea Stranieri e Luca Russo, soddisfatti sia del progetto, sia dello share di ascolti, il 6.8percento, pur essendo in seconda serata e nel mese di agosto, quando molta gente è in vacanza e non a casa a guardare la tv.



Tra gli ospiti presenti, Gigi Proietti, Gina Lollobrigida, Renzo Arbore, Stefano Fresi, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Simone Di Pasquale, Carla Vistarini, Gianfranco D'angelo, Gino Landi, Pier Francesco Pingitore, Michele Enrico Montesano, Elena Bonelli, Giampiero Ingrassia, Nancy Brilli e Serena Autieri. Anche il maestro Mogol ed Ezio Greggio hanno voluto dare un loro contributo. Inoltre, presenti in platea altri personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura.



L'orchestra era diretta dal maestro Gerardo Di Lella, con la regia del noto regista televisivo Riccardo Recchia. La direzione artistica è stata diretta ed organizzata dallo stesso Cesare Rascel. Il Premio, condotto sul palco del Brancaccio da Ingrid Muccitelli ed Alessio Zucchini, è una produzione “CnsGroup” e “Zilù Comunicazione”.



