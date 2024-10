S.A. 18:31 Il 22 ottobre Alghero è su Ray Play Le eccellenze della Sardegna con arti e professioni mai dimenticate: la puntata del format “I Mestieri di Mirko” il 22 ottobre sarà ambientata in città e sarà protagonista un giovane artigiano che realizza tavole da surf eco-friendly



ALGHERO - La tavola da surf, un capolavoro di ingegneria, design e tecnologie all’avanguardia, simbolo di libertà per ogni surfista. Alla sua costruzione è dedicata la seconda puntata de “I Mestieri di Mirko” format di grande successo firmato Rai Contenuti Digitali e Transmediali, da martedì 22 ottobre in esclusiva su RaiPlay. Ad Alghero Mirko Matteucci incontrerà Michele Piga, giovane artigiano che ha realizzato tavole per surf in cui innovazione e sostenibilità ambientale vanno di par passo con le performance. Le nuove tavole eco-friendly, con un’anima in sughero, sono costruite da un team di giovanissimi ragazzi che sosterranno il conduttore nelle varie fasi della lavorazione fino ad ottenere un prodotto finale privo di materiali inquinanti, particolarmente apprezzato dai più importanti professionisti mondiali del settore.



Le tavole realizzate nella Riviera del Corallo sono pronte a segnare una linea di demarcazione tra passato e futuro e a coniugare il rispetto per la natura e la massima resa sportiva. “I Mestieri di Mirko” è un’occasione per raccontare i mestieri tipici del nostro Paese e adattarli ai nostri tempi, nel rispetto delle tradizioni locali. Matteucci si lancia ogni volta in imprese che diventano avventure sempre nuove e appassionanti, raggiunge luoghi storici, incontra personaggi che si sono distinti per la propria arte e apprende da loro lavori che sono espressione di creatività e ingegno di molte generazioni.