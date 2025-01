S.A. 3 luglio 2024 Lineablu all´Asinara e Monte d´Accoddi La trasmissione in onda su Rai1 dedicherà la puntata del 20 luglio al Golfo dell’Asinara e alla costa Nord ovest della Sardegna. Il santuario prenuragico di Monte d´Accoddi è stato scelto come luogo di cultura da visitare



PORTO TORRES - Il programma Lineablu, in onda su Raiuno, dedicherà la puntata del 20 luglio al Golfo dell’Asinara e alla costa Nord ovest della Sardegna. Il santuario prenuragico di Monte d'Accoddi è stato scelto come luogo di cultura da visitare, all’interno del tour nel territorio. Oggi la troupe ha realizzato le riprese, guidata dal direttore di Monte d’Accoddi per la direzione regionale Musei Stefano Giuliani e dalla referente del Comune di Sassari Menì Lissia. Le altre località protagoniste della puntata, per le loro bellezze naturali, saranno Porto Torres, Castelsardo, Santa Teresa fino all’arcipelago de La Maddalena. La puntata andrà in onda il giorno 20 luglio alle 14 su Raiuno.