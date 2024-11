S.A. 22 maggio 2024 Serie tv Sky girata tra Cagliari e Alghero Nuova grande produzione internazionale targata Sky Studios e Fremantle, supportata dalla Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna con la collaborazione dei comuni di Cagliari e Alghero. Le riprese sono iniziate il 20 maggio a Cagliari per poi proseguire ad Alghero



ALGHERO - In questi giorni a Cagliari - nel quartiere Castello - è iniziato l’allestimento del set di una nuova grande produzione internazionale targata Sky Studios e Fremantle, e supportata a partire dal mese di marzo in tutti gli aspetti organizzativi dalla Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna con la collaborazione dei comuni di Cagliari e Alghero. Niamh Algar (Mary & George, The Virtues) e Tom Hollander (The White Lotus, Feud: Capote vs. The Swans) saranno i protagonisti del nuovo thriller Sky Original "Iris", scritto e ideato da Neil Cross, la mente dietro l'acclamata serie vincitrice del Golden Globe “Luther”. Il regista principale è Terry McDonough (Breaking Bad, Better Call Saul). Le riprese sono iniziate il 20 maggio a Cagliari per poi proseguire ad Alghero.



Si uniscono al cast insieme a Niamh Algar e Tom Hollander, l'esordiente Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The Great, Doctor Who), Maya Sansa (Buongiorno notte, Bella addormentata), Peter Sullivan (Poldark, I Borgia) e Debi Mazar (Entourage). «Il cinema sta portando la Sardegna sulla scena mondiale - afferma Ilaria Portas, Assessora alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, che aggiunge -a renderci protagonisti non è solo la bellezza della nostra terra, ma il sistema di accoglienza della nostra film commission regionale capace di attirare nuove produzioni, investimenti e talenti, creando nuove opportunità per la filiera audiovisiva isolana volte alla crescita professionale e formativa per le maestranze locali. Per questo set sono stati coinvolti 100 lavoratori locali a settimana tra professionisti e comparse. Credo fermamente nel ruolo del cinema e sarà mio compito nei prossimi anni lavorare per far sì che opportunità come questa risiedano meno nella sfera della straordinarietà, per divenire sempre più dei meccanismi virtuosi e assodati»



«Queste produzioni rappresentano un’enorme possibilità di crescita per la Regione, facendo sviluppare la filiera e generando un notevole impatto sul territorio - dichiara Franco Cuccureddu, Assessore al Turismo, artigianato e commercio della RAS - La produzione complessiva ha un budget di 40 milioni di euro, ma si parla di circa 500 mila euro a settimana spesi sul territorio tra indennità di trasferta, spese quotidiane dei lavoratori, acquisto materie prime, alberghi, affitto di spazi, sicurezza, carburante e trasporti. Per non parlare delle numerose possibilità di sviluppo per l’imprenditoria locale, attraverso nuovi segmenti di business legati al cinema e di visibilità delle location per la nostra splendida isola». Lo scrittore, creatore e showrunner, Neil Cross, ha dichiarato; «Tutto quello che volevo fare era realizzare uno spettacolo che volessi guardare da spettatore. "Iris" è un’avventura emozionante, ironica, caratterizzata da inseguimenti mozzafiato e presenta un personaggio principale che non credo abbiamo mai incontrato prima in TV. Con Niamh Algar e Tom Hollander che danno vita a questi personaggi complessi, insieme alla regia di Terry McDonough, non potrei essere più entusiasta di condividere questa storia e questi personaggi».