La Faradda protagonista domenica su Rai Tre Il reportage offre uno sguardo unico sulla festa, raccontando l´evoluzione del rituale attraverso i secoli, e dando voce ai protagonisti che ogni anno rendono possibile questo evento



SASSARI - La Faradda sarà protagonista del documentario in onda su Rai Tre domenica 3 novembre dalle 10. Il reportage offre uno sguardo unico sulla festa, raccontando l'evoluzione del rituale attraverso i secoli, e dando voce ai protagonisti che ogni anno rendono possibile questo evento: dai gremianti ai maestri artigiani, che lavorano alla preparazione dei ceri, fino ai cittadini che partecipano con devozione. Un’occasione imperdibile per rivive e per alcuni scoprire la storia e le emozioni di una delle feste più sentite della Sardegna, riconosciuta anche dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.



«Attraverso immagini suggestive e approfondimenti storici, il racconto ripercorre la storia e il significato di questa affascinante manifestazione, patrimonio culturale di Sassari e dell'intera isola» spiegano i componenti del gruppo di lavoro che per l’occasione hanno ottenuto gli accrediti dal Comune di Sassari, in modo da non perdere nessun momento della giornata: dalla mattina, con la vestizione della Bandiera e dei Ceri, fino allo scioglimento del Voto, nella piazza di santa Maria di Betlem. Un rito antico e che ancora oggi unisce la comunità sassarese in una celebrazione di fede e tradizione. Il documentario è prodotto da Bibigula per Rai Sardegna, produttore Rai Donatella Meazza, produttore esecutivo per Bibigula Gaia Lampis.