Geppi Cucciari vestirà Antonio Marras a Sanremo

ALGHERO - Geppi Cucciari al Festival di Sanremo vestirà creazioni esclusive di Antonio Marras per tutte le uscite sul palco dell'Ariston. Non è una sorpresa che sarà lo stilista algherese a creare gli abiti per l'attrice sarda - scelta da Carlo Conti come co-conduttrice della quarta serata del festival al fianco di Mahmood -, da tanti anni amica di Antonio e la moglie Patrizia e da sempre vicina alla griffe. Geppi Cucciari è molto legata alle sue origini sarde e per lei Marras ha costruito un nuraghe, curato in ogni dettaglio. Lei è la Sardegna», ha svelato lo stilista. Da parte sua, Geppi Cucciari ha dichiarato: «Ho Antonio e Patrizia sempre con me nei momenti più importanti. Da 15 anni mi sono accanto. Coi loro vestiti, con la loro cura, con il loro amore per me, sul palco, ma anche quando scendo».



Sul palco dell'Ariston anche il cantante Simone Cristicchi indosserà degli abiti firmati Antonio Marras, che per incontrare la stampa ha messo a disposizione dell'artista lo spazio milanese Nonostantemarras, un concept store che unisce moda e arte. I due si sono conosciuti in Sardegna: «Antonio è un genio, un artista totale che riesce a esprimere tutta la sua arte in innumerevoli modi - sottolinea Cristicchi -. Qui regna la sua visione del mondo: poetica e delicata».





Nella foto: Geppi Cucciari