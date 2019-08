Condividi | Red 17:08 Le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di una ditta individuale cagliaritana, esercente l’attività di vendita al dettaglio di prodotti per la casa Cagliari: due lavoratori in nero



CAGLIARI - Le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di una ditta individuale cagliaritana, esercente l’attività di vendita al dettaglio di prodotti per la casa. Entrando nel negozio, i finanzieri hanno identificato tutte le persone presenti ed intente a lavorare.



I successivi approfondimenti hanno fatto emergere che due lavoratori operavano completamente in nero e, quindi, sprovvisti della regolare copertura contributiva ed assicurativa. A conclusione del controllo, il titolare della ditta è stato diffidato a regolarizzare la posizione contrattuale dei due dipendenti per il periodo di lavoro prestato in nero e gli sono state contestate violazioni che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra i 1.800 ed i 10.800euro per l’impiego dei due lavoratori



L'attività ispettiva rientra nell'ambito dell'intensificazione delle quotidiane attività di controllo economico del territorio nei periodi caratterizzati da maggiore presenza di turisti ed avventori, con particolare riferimento ai soggetti economici tenuti alla certificazione dei corrispettivi mediante l'emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale. L'azione punta, da un lato a contrastare i fenomeni di sfruttamento dei lavoratori e dall'altro ad assicurare le entrate delle risorse finanziarie che vengono sottratte, oltre ai fini fiscali, sotto il profilo previdenziale ed assistenziale.