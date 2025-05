S.A. 8:27 Turista austriaco annega a Valledoria Nelle acque antistanti la spiaggia di Maragnani è deceduto un uomo di nazionalità austriaca, di 79 anni, per presunto annegamento. Insieme alla compagna di anni 72 stavano facendo un bagno nonostante le condizioni meteomarine non proprio ottimali



VALLEDORIA - Nel pomeriggio del 29 maggio, nelle acque antistanti la spiaggia di Maragnani

del comune di Valledoria, è deceduto un uomo di nazionalità austriaca, di 79 anni, per presunto annegamento. Insieme alla compagna di anni 72 stavano facendo un bagno nonostante le condizioni meteomarine non proprio ottimali. A causa del moto ondoso e delle forti correnti presenti in zona, solo la compagna è riuscita, con grande fatica, a tornare a riva. Scattato l'allarme, è intervenuta sul posto la Guardia Costiera di Porto Torres, ma intanto alcuni bagnanti presenti in zona avevano già recuperato il corpo privo di vita del turista. Il personale medico intervenuto anche mediante impiego di un elisoccorso oltre che di un’autoambulanza hanno prestato le prime cure alla signora in evidente stato di shock e con difficoltà respiratorie tali da renderne necessario il trasferimento presso il

nosocomio di Sassari. L’Autorità Giudiziaria competente ha disposto la restituzione della salma ai familiari.