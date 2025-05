S.A. 13:56 Lesioni dopo lite in discoteca: denunciato L’indagato avrebbe improvvisamente percosso con calci e pugni un turista coetaneo milanese, costringendolo a ricorrere a cure urgenti presso l’Ospedale di Olbia. I fatti sono avvenuti nel luglio 2024 in una nota discoteca a San Teodoro



SAN TEODORO - I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro, all’esito di articolate indagini scaturite dalla denuncia della vittima sporta nel luglio 2024, hanno denunciato un 21enne per lesioni personali aggravate. Secondo quanto emerso dalle prolungate indagini, alle 03 circa dell’11 luglio 2024, al culmine di una lite scaturita per futili motivi nei pressi di una nota discoteca in via Cala d’Ambra di San Teodoro, l’indagato avrebbe improvvisamente percosso con calci e pugni un turista coetaneo milanese, costringendolo a ricorrere a cure urgenti presso l’Ospedale di Olbia.



Il giovane sarebbe stato violentemente pestato per difendere la propria compagna da sgraditi apprezzamenti ricevuti dal presunto autore. Per le ripetute percosse, il giovane ha riportato lesioni personali permanenti e gravi al volto e ai denti. Determinanti per il risultato investigativo dei Carabinieri la collaborazione di taluni giovani testimoni, nonché i complessi accertamenti condotti anche sui social network, dai quali è stato possibile acquisire ulteriori elementi indiziari circa il presunto autore, dileguatosi dopo i fatti senza che nessuno avesse avvisato le Forze dell’ordine.