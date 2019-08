Condividi | Red 16:16 Dal 1952 ad Alghero per le vacanze. Maria Silvana Montagnani, cent´anni compiuti a giugno, è la più affezionata turista della Riviera del corallo. Oggi, è stata festeggiata dal sindaco in spiaggia, più meno la stessa che frequentava nei primi Anni Cinquan Vacanze ad Alghero: Conoci festeggia una centenaria



ALGHERO - Dal 1952 ad Alghero per le vacanze. Maria Silvana Montagnani, cent'anni compiuti a giugno, è la più affezionata turista della Riviera del corallo. Oggi (sabato), è stata festeggiata in spiaggia, più meno la stessa che frequentava nei primi Anni Cinquanta.



Bolognese, la signora Montagnani ha vissuto in quegli anni per un periodo in Sardegna, a Sassari, dove si era trasferita con i suoi due figli e con il marito, costruttore edile scomparso circa dodici anni fa. Nei primi Anni Novanta, ha comprato casa ad Alghero ed ogni estate non manca mai all’appuntamento con il mare del Lido, in cui è di casa, da sessantasette anni.



Oggi, la festa a sorpresa da parte dei suoi figli Francesco ed Alessandra nello stabilimento balneare “Alghero Holiday's club”, dove la signora ha ricevuto la visita del sindaco di Alghero Mario Conoci e del consigliere comunale Giovanni Monti per un saluto ed un ringraziamento per l’amore che mostra per la Riviera del corallo. Per la signora, un omaggio floreale da parte della città.



